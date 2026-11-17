Si vous ne le saviez pas encore, Andy Murray et son frère, Jamie, ont créé leur propre compte Instagram, The Set, sur lequel il partage de nombreux contenus liés à leur sport préféré.

Récemment invité à dési­gner le joueur le plus surpre­nant de la saison sur le circuit ATP, l’an­cien numéro 1 mondial a logi­que­ment choisi le phéno­mène Rafael Jodar, qui est devenu cette année le joueur le plus précoce à inté­grer le Top 10 mondial depuis son premier match sur le circuit principal.

« J’aime vrai­ment le regarder jouer. Sa progres­sion dans le clas­se­ment est incroyable : regardez où il en est aujourd’hui par rapport à il y a 18 mois. C’est assez sans précé­dent. Ben Shelton a lui aussi réalisé une excel­lente année, en attei­gnant la finale de l’US Open et en rempor­tant quelques victoires impor­tantes en cours de route. Je dirais donc proba­ble­ment l’un de ces deux‐là, mais je penche­rais pour Jodar, simple­ment en raison de son parcours. Il évolue déjà au plus haut niveau, parti­cipe aux finales du circuit et fait partie des meilleurs joueurs du monde. »