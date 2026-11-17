Si vous ne le saviez pas encore, Andy Murray et son frère, Jamie, ont créé leur propre compte Instagram, The Set, sur lequel il partage de nombreux contenus liés à leur sport préféré.
Récemment invité à désigner le joueur le plus surprenant de la saison sur le circuit ATP, l’ancien numéro 1 mondial a logiquement choisi le phénomène Rafael Jodar, qui est devenu cette année le joueur le plus précoce à intégrer le Top 10 mondial depuis son premier match sur le circuit principal.
« J’aime vraiment le regarder jouer. Sa progression dans le classement est incroyable : regardez où il en est aujourd’hui par rapport à il y a 18 mois. C’est assez sans précédent. Ben Shelton a lui aussi réalisé une excellente année, en atteignant la finale de l’US Open et en remportant quelques victoires importantes en cours de route. Je dirais donc probablement l’un de ces deux‐là, mais je pencherais pour Jodar, simplement en raison de son parcours. Il évolue déjà au plus haut niveau, participe aux finales du circuit et fait partie des meilleurs joueurs du monde. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 14:14