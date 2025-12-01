Lors de son passage dans l’émission, The Tennis Podcast, où il a notamment raconté une anecdote très gênante sur son premier jour en tant qu’entraîneur de Novak Djokovic, Andy Murray a également été interrogé sur le débat autour des matchs au meilleur des cinq sets. Et l’avis de l’ancien numéro 1 mondial diverge en fonction de sa position, de joueur à spectateur.
« Je pense que le meilleur des cinq sets était idéal pour les meilleurs joueurs. Plus les matchs sont longs, plus il y a de chances de revenir dans la partie et de trouver la solution. En tant que joueur, j’adorais ça. En tant que fan, personnellement, je ne resterais pas assis à regarder un match au meilleur des cinq sets aujourd’hui. C’est trop long. J’ai une famille, j’ai d’autres choses à faire. Je ne regarderais pas, mais les fans de tennis semblent apprécier le format au meilleur des cinq sets. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 18:20