Lors de son passage dans l’émis­sion, The Tennis Podcast, où il a notam­ment raconté une anec­dote très gênante sur son premier jour en tant qu’en­traî­neur de Novak Djokovic, Andy Murray a égale­ment été inter­rogé sur le débat autour des matchs au meilleur des cinq sets. Et l’avis de l’an­cien numéro 1 mondial diverge en fonc­tion de sa posi­tion, de joueur à spectateur.

« Je pense que le meilleur des cinq sets était idéal pour les meilleurs joueurs. Plus les matchs sont longs, plus il y a de chances de revenir dans la partie et de trouver la solu­tion. En tant que joueur, j’ado­rais ça. En tant que fan, person­nel­le­ment, je ne reste­rais pas assis à regarder un match au meilleur des cinq sets aujourd’hui. C’est trop long. J’ai une famille, j’ai d’autres choses à faire. Je ne regar­de­rais pas, mais les fans de tennis semblent appré­cier le format au meilleur des cinq sets. »