Ayant parti­cipé au tournoi d’ex­hi­bi­tion de Rafael Nadal samedi dernier, pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy à Majorque, Andy Murray a pu visiter le musée de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par ce qu’il a vu.

« Dans tous les sports, combien d’ath­lètes peuvent se targuer d’avoir créé un musée comme celui‐ci ? Très peu. Et pas seule­ment en raison du nombre de trophées, mais aussi du nombre consi­dé­rable d’évé­ne­ments et de matchs histo­riques auxquels il a parti­cipé. Et pour­tant, c’est une personne calme et incroya­ble­ment humble », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Tennis World Espagne.