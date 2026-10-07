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Andy Murray sur Rafael Nadal : « Dans tous les sports, combien d’ath­lètes peuvent se targuer d’avoir créé un musée comme celui‐ci ? Très peu »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne -

Ayant parti­cipé au tournoi d’ex­hi­bi­tion de Rafael Nadal samedi dernier, pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy à Majorque, Andy Murray a pu visiter le musée de l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par ce qu’il a vu. 

« Dans tous les sports, combien d’ath­lètes peuvent se targuer d’avoir créé un musée comme celui‐ci ? Très peu. Et pas seule­ment en raison du nombre de trophées, mais aussi du nombre consi­dé­rable d’évé­ne­ments et de matchs histo­riques auxquels il a parti­cipé. Et pour­tant, c’est une personne calme et incroya­ble­ment humble », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Tennis World Espagne.

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 13:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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