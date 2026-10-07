Ayant participé au tournoi d’exhibition de Rafael Nadal samedi dernier, pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy à Majorque, Andy Murray a pu visiter le musée de l’homme aux 14 Roland‐Garros.
L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a été impressionné par ce qu’il a vu.
« Dans tous les sports, combien d’athlètes peuvent se targuer d’avoir créé un musée comme celui‐ci ? Très peu. Et pas seulement en raison du nombre de trophées, mais aussi du nombre considérable d’événements et de matchs historiques auxquels il a participé. Et pourtant, c’est une personne calme et incroyablement humble », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Tennis World Espagne.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 13:15