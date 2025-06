Un peu plus d’un mois après la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, qu’il a entraîné sur les cinq premiers mois de la saison 2025, Andy Murray s’est récem­ment exprimé à ce sujet dans les colonnes de GQ.

Et après avoir classé chaque membre du Big 4 en termes de pleurs et raconté une anec­dote à propos de sa lune de miel avec sa femme, l’Écossais a expliqué ce qu’il avait appris en tant qu’en­traî­neur du Serbe.

« Son équipe est composée de personnes de cultures et d’ho­ri­zons diffé­rents – Serbes, Autrichiens, Espagnols – et c’était donc une façon diffé­rente de travailler. Apprendre à bien commu­ni­quer avec tout le monde et à faire passer son message ; comment parler à Novak, essayer de comprendre ce qui le fait vibrer, ce qui le motive. En tant qu’en­traî­neur prin­cipal, lorsque quelque chose ne va pas, cela vous retombe dessus. Vous devez tout coor­donner – orga­niser les terrains d’en­traî­ne­ment, vous assurer que les raquettes sont prêtes – donc c’est un peu plus stres­sant tout au long de la journée pour s’as­surer que tout se passe bien. C’était inté­res­sant, mais il y avait beau­coup de travail. »