Nouveau coach de son compatriote Jack Draper, qui devrait effectuer son retour à la compétition lors de Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet), Andy Murray a récemment accordé une interview dans laquelle il est notamment revenu sur sa collaboration avec Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025).
Un rôle qui lui a permis de découvrir les particularités et les difficultés du métier d’entraîneur.
« Je n’ai pas trouvé ça bizarre de regarder les matchs dans la box de Novak. C’est la préparation des matchs que j’ai trouvée assez difficile, car il faut bien communiquer avec le joueur et s’assurer que tout est sous contrôle : les bons courts réservés, les partenaires d’entraînement, les balles, les raquettes, la stratégie. Tout ce genre de choses. On veut que tout se passe sans accroc. Et puis, une fois que le joueur est sur le court, j’ai trouvé ça assez facile. J’ai trouvé les préparatifs d’avant-match plus difficiles que d’être assis dans la loge à regarder et observer un match de tennis en essayant d’être objectif. Je n’avais pas l’impression d’être trop impliqué émotionnellement dans les matchs au point de ne plus pouvoir réfléchir. Pour être honnête, j’ai plutôt apprécié cet aspect‐là. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 14:41