Nouveau coach de son compa­triote Jack Draper, qui devrait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion lors de Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet), Andy Murray a récem­ment accordé une inter­view dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025).

Un rôle qui lui a permis de décou­vrir les parti­cu­la­rités et les diffi­cultés du métier d’entraîneur.

« Je n’ai pas trouvé ça bizarre de regarder les matchs dans la box de Novak. C’est la prépa­ra­tion des matchs que j’ai trouvée assez diffi­cile, car il faut bien commu­ni­quer avec le joueur et s’assurer que tout est sous contrôle : les bons courts réservés, les parte­naires d’entraînement, les balles, les raquettes, la stra­tégie. Tout ce genre de choses. On veut que tout se passe sans accroc. Et puis, une fois que le joueur est sur le court, j’ai trouvé ça assez facile. J’ai trouvé les prépa­ra­tifs d’avant-match plus diffi­ciles que d’être assis dans la loge à regarder et observer un match de tennis en essayant d’être objectif. Je n’avais pas l’impression d’être trop impliqué émotion­nel­le­ment dans les matchs au point de ne plus pouvoir réflé­chir. Pour être honnête, j’ai plutôt apprécié cet aspect‐là. »