Andy Murray n’aurait jamais été entraîneur de Novak Djokovic si les deux hommes ne se respectaient pas malgré leur rivalité.
Dans le dernier épisode de son podcast, le Britannique a insisté sur la classe du Serbe, notamment après leur finale au Masters de Londres en 2016.
« Je ne me souviens pas exactement des mots qu’il a utilisés. Dans ce genre de situation, il se montre très courtois, même dans la défaite, et il m’a dit quelque chose du genre : ‘Félicitations pour ça, tu le mérites, tu as travaillé très dur pour y arriver.’ Et, tu sais, je lui répondais en quelque sorte : ‘J’ai un immense respect pour toi et pour tout ce que tu as accompli.’ Et même dans des moments comme celui‐là, on jouait pour la première place au classement à la fin de l’année. Ça aurait pu être une défaite difficile pour lui mais il s’est montré très fair‐play. Évidemment, c’était une victoire incroyable pour moi de terminer l’année numéro un mondial ; battre le meilleur joueur de tous les temps et y parvenir à Londres, c’était incroyable. On a travaillé très dur pour ça. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.