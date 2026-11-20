Andy Murray n’aurait jamais été entraî­neur de Novak Djokovic si les deux hommes ne se respec­taient pas malgré leur rivalité.

Dans le dernier épisode de son podcast, le Britannique a insisté sur la classe du Serbe, notam­ment après leur finale au Masters de Londres en 2016.

« In those situa­tions, he’s very gracious in defeat » 💭



Andy Murray on Novak Djokovic’s Incredible Sportsmanship After 2016 ATP Finals 🤝 pic.twitter.com/FTrjcJ0j53 — The Set | Andy & Jamie Murray (@Murraystheset) November 20, 2026

« Je ne me souviens pas exac­te­ment des mots qu’il a utilisés. Dans ce genre de situa­tion, il se montre très cour­tois, même dans la défaite, et il m’a dit quelque chose du genre : ‘Félicitations pour ça, tu le mérites, tu as travaillé très dur pour y arriver.’ Et, tu sais, je lui répon­dais en quelque sorte : ‘J’ai un immense respect pour toi et pour tout ce que tu as accompli.’ Et même dans des moments comme celui‐là, on jouait pour la première place au clas­se­ment à la fin de l’année. Ça aurait pu être une défaite diffi­cile pour lui mais il s’est montré très fair‐play. Évidemment, c’était une victoire incroyable pour moi de terminer l’année numéro un mondial ; battre le meilleur joueur de tous les temps et y parvenir à Londres, c’était incroyable. On a travaillé très dur pour ça. »