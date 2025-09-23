De nouveau inter­rogé sur son expé­rience en tant qu’en­traî­neur de Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025), Andy Murray n’a pas caché que les résul­tats n’avaient pas été au rendez‐vous autant pour lui que pour le Serbe. Mais l’Ecossais ne regrette rien.

« Au début, j’ai apprécié cette expé­rience, mais les résul­tats n’ont évidem­ment pas été à la hauteur de mes attentes, et je suis sûr que cela a été le cas pour Djokovic égale­ment. Je suis tout de même content de l’avoir fait. C’était une occa­sion unique, et si je ne l’avais pas fait, je l’au­rais regretté. Passer du temps avec l’un de mes plus grands rivaux, l’un des meilleurs athlètes de tous les temps, essayer de l’aider, d’ap­prendre de lui et de le comprendre était fasci­nant. Mais si vous voulez faire du bon travail en tant qu’en­traî­neur, à mon avis, vous devez passer beau­coup de temps avec la personne, ce qui est diffi­cile quand elle ne vit pas près de chez vous. »