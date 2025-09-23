De nouveau interrogé sur son expérience en tant qu’entraîneur de Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025), Andy Murray n’a pas caché que les résultats n’avaient pas été au rendez‐vous autant pour lui que pour le Serbe. Mais l’Ecossais ne regrette rien.
« Au début, j’ai apprécié cette expérience, mais les résultats n’ont évidemment pas été à la hauteur de mes attentes, et je suis sûr que cela a été le cas pour Djokovic également. Je suis tout de même content de l’avoir fait. C’était une occasion unique, et si je ne l’avais pas fait, je l’aurais regretté. Passer du temps avec l’un de mes plus grands rivaux, l’un des meilleurs athlètes de tous les temps, essayer de l’aider, d’apprendre de lui et de le comprendre était fascinant. Mais si vous voulez faire du bon travail en tant qu’entraîneur, à mon avis, vous devez passer beaucoup de temps avec la personne, ce qui est difficile quand elle ne vit pas près de chez vous. »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 19:19