Alors qu’il s’apprête à reprendre la compétition ce dimanche, face à Dan Evans, lors de la « Battle of the Brits », exhibition organisée entre les meilleurs joueurs britanniques, Andy Murray compte bien s’inspirer d’un certain Mohamed Ali en dehors des courts. Connu pour ses prises paroles engagées, le triple vainqueur en Grand Chelem n’a pas vraiment l’intention de s’arrêter, bien au contraire.

« J’ai toujours utilisé ma plate-forme pour parler des choses que je pensais être fausses. Muhammad Ali était l’un de mes héros en grandissant. J’ai adoré la façon dont il abordait les problèmes en dehors du sport et n’avait pas peur de se dérober devant ce qu’il croyait », a déclaré Murray à la BBC.