Andy Roddick à Andre Agassi sur Alcaraz : « Carlos est telle­ment surcoté. Tout ira bien »

Baptiste Mulatier

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Andy Roddick a voulu rassurer Andre Agassi, capi­taine de la Team World lors de la Laver Cup, à propos de Carlos Alcaraz, prin­cipal atout de la Team Europe. En ironi­sant bien évidemment.

« Je ne pense pas qu’il va être très bon. C’est comme s’il était telle­ment surcoté, telle­ment surcoté. Il n’a pas de variété. Tout ira bien », a plai­santé l’an­cien numéro 1 mondial. 

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 12:44

