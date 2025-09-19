Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Andy Roddick a voulu rassurer Andre Agassi, capitaine de la Team World lors de la Laver Cup, à propos de Carlos Alcaraz, principal atout de la Team Europe. En ironisant bien évidemment.
Andre Agassi and Andy Roddick joked about Carlos Alcaraz being “overrated” and lacking athleticism ahead of the Laver Cup 😅🎾— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) September 19, 2025
Here’s what they said : https://t.co/6Y9DmR4UDK pic.twitter.com/6M6D2AQKap
« Je ne pense pas qu’il va être très bon. C’est comme s’il était tellement surcoté, tellement surcoté. Il n’a pas de variété. Tout ira bien », a plaisanté l’ancien numéro 1 mondial.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 12:44