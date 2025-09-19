Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Andy Roddick a voulu rassurer Andre Agassi, capi­taine de la Team World lors de la Laver Cup, à propos de Carlos Alcaraz, prin­cipal atout de la Team Europe. En ironi­sant bien évidemment.

Andre Agassi and Andy Roddick joked about Carlos Alcaraz being “over­rated” and lacking athle­ti­cism ahead of the Laver Cup 😅🎾



« Je ne pense pas qu’il va être très bon. C’est comme s’il était telle­ment surcoté, telle­ment surcoté. Il n’a pas de variété. Tout ira bien », a plai­santé l’an­cien numéro 1 mondial.