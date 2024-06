Installé au sommet du tennis mondial depuis lundi, Jannik Sinner a été féli­cité par plusieurs anciens numéro 1, parmi lesquels l’Américain Andy Roddick, auteur d’un message fort pour l’ita­lien de 22 ans.

« Jannik Sinner, féli­ci­ta­tions. Je voulais juste te féli­citer pour cet accom­plis­se­ment monu­mental. Je sais qu’il faut travailler toute une vie et je sais aussi que le jamais ne s’ar­rête jamais. J’espère que tu trou­veras un peu de temps pour t’as­seoir et appré­cier ce que tu as accompli, en deve­nant numéro 1 mondial. Je te promets que personne ne pourra jamais te l’en­lever », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2023 au micro de l’ATP.