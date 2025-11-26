Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’improbable sacre de Valentin Vacherot au Masters 1000 de Shanghai, en insistant sur sa condition physique impressionnante.
« Il y a deux choses à dire à propos de Vacherot. Il ne s’agit pas seulement du classement et de son caractère incroyable, je pense que nous en avons tous conscience. Il s’agit du temps qu’il a consacré à cette semaine, du parcours qu’il a accompli. Nous nous souvenons que Jannik Sinner a dû abandonner à cause de crampes. Les trois premiers jours du tournoi, tout ce que l’on entendait, c’était à quel point les conditions étaient extrêmes. Ce joueur, et c’est une leçon pour les jeunes joueurs, pour les parents, pour tous ceux qui ont un lien avec le tennis, s’il n’avait pas été prêt physiquement, en forme, il n’aurait pas vécu ce moment. Le tennis, c’est une chose, la préparation rencontre l’opportunité ; vous feriez mieux d’être prêt lorsque l’opportunité se présente. On n’en a pas assez parlé. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 18:21