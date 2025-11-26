Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’im­pro­bable sacre de Valentin Vacherot au Masters 1000 de Shanghai, en insis­tant sur sa condi­tion physique impressionnante.

« Il y a deux choses à dire à propos de Vacherot. Il ne s’agit pas seule­ment du clas­se­ment et de son carac­tère incroyable, je pense que nous en avons tous conscience. Il s’agit du temps qu’il a consacré à cette semaine, du parcours qu’il a accompli. Nous nous souve­nons que Jannik Sinner a dû aban­donner à cause de crampes. Les trois premiers jours du tournoi, tout ce que l’on enten­dait, c’était à quel point les condi­tions étaient extrêmes. Ce joueur, et c’est une leçon pour les jeunes joueurs, pour les parents, pour tous ceux qui ont un lien avec le tennis, s’il n’avait pas été prêt physi­que­ment, en forme, il n’au­rait pas vécu ce moment. Le tennis, c’est une chose, la prépa­ra­tion rencontre l’op­por­tu­nité ; vous feriez mieux d’être prêt lorsque l’op­por­tu­nité se présente. On n’en a pas assez parlé. »