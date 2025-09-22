À l’occasion de la Laver Cup à San Francisco, Roger Federer a participé au podcast d’Andy Roddick, qui lui a d’ailleurs fait passer un message dans des propos relayés par Sportskeeda.
« Les gars, il est toujours là. Il a toujours de beaux cheveux. Tu as ruiné ma vie pendant une décennie mais quand je t’ai vu avec Nadal et Djokovic lors de cette cérémonie (en 2022, lorsque Federer a pris sa retraite, ndlr), j’étais ému. Tu voulais prendre ta retraite rapidement. À un certain moment, ta santé est devenue prioritaire pour toi », a lancé en souriant le numéro 1 mondial, battu 21 fois en 24 duels face au Suisse (dont 4 fois en finale de Grand Chelem entre 2004 et 2009).
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 14:43