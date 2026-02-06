En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem.

Et alors que l’avis tranché de Patrick Mouratoglou sur la compa­rai­sons entre Alcaraz‐Sinner et le Big 3 fait énor­mé­ment parler, ayant même fait réagir Rafael Nadal, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a partagé sa réflexion dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.

« C’est ce dont nous nous souvien­drons : le roi Carlos et Novak refu­sant de se rendre au temps qui passe. Carlos Alcaraz est désor­mais au même niveau qu’Edberg, Becker, Wilander, Lendl, Connors, McEnroe, Agassi, à 22 ans. La raison pour laquelle des podcasts comme le nôtre existent, la raison pour laquelle les chiffres d’ESPN sont en hausse, c’est parce que les athlètes sont extra­or­di­naires. Carlos n’exis­te­rait pas sans Federer, Nadal et Djokovic. Il les a observés. Il les a absorbés. Il a litté­ra­le­ment intégré la méca­nique du service de Novak dans la sienne. Chaque géné­ra­tion s’ins­pire de la précé­dente. C’est le progrès. C’est l’évo­lu­tion. Cela ne devrait pas prêter à controverse. »