En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem.
Et alors que l’avis tranché de Patrick Mouratoglou sur la comparaisons entre Alcaraz‐Sinner et le Big 3 fait énormément parler, ayant même fait réagir Rafael Nadal, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a partagé sa réflexion dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.
« C’est ce dont nous nous souviendrons : le roi Carlos et Novak refusant de se rendre au temps qui passe. Carlos Alcaraz est désormais au même niveau qu’Edberg, Becker, Wilander, Lendl, Connors, McEnroe, Agassi, à 22 ans. La raison pour laquelle des podcasts comme le nôtre existent, la raison pour laquelle les chiffres d’ESPN sont en hausse, c’est parce que les athlètes sont extraordinaires. Carlos n’existerait pas sans Federer, Nadal et Djokovic. Il les a observés. Il les a absorbés. Il a littéralement intégré la mécanique du service de Novak dans la sienne. Chaque génération s’inspire de la précédente. C’est le progrès. C’est l’évolution. Cela ne devrait pas prêter à controverse. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 16:26