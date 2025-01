Dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick, qui compa­rait le jeu des deux meilleurs joueurs du monde selon lui, à savoir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a tenu à insister sur la diffé­rence de style entre les deux champions.

« Carlos Alcaraz a amélioré son service. Il a ajusté un peu son mouve­ment. Il montait et descen­dait en forme de V, main­te­nant il est un peu plus arrondi en bas. Son revers s’est amélioré. Il utilise plus souvent le slice. C’est juste qu’il a besoin de plus de temps et d’es­pace. Je ne pense pas qu’il soit une machine comme Sinner. »