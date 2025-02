Alors que le monde du tennis est dans tous ses états suite à la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner après un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a égale­ment tenu à réagir.

Et l’an­cien numéro 1 mondial est encore sous le choc.

« Le moment est extrê­me­ment bien choisi. Je veux savoir à quoi ressemble cette négo­cia­tion. Comment se déroule cette conver­sa­tion pour éviter ce procès ? Je pense que j’ai plus de ques­tions sur ce que nous lisons que je n’en avais jusqu’à présent. Je suis assez confiant, vous savez, je ne pense pas que Sinner l’ait fait exprès, je ne peux pas imaginer que vous mettriez toute votre carrière en jeu pour un grain de sable dans la piscine qui ne vous apporte aucun avan­tage supplé­men­taire, cela ne semble pas être une séquence d’évé­ne­ments probable, donc j’ai tendance à croire que Jannik a au moins agi de bonne foi pendant tout ce temps. Maintenant, toute cette histoire avec, vous jouez l’Open d’Australie, vous le gagnez et ensuite vous faites une petite, vous faites une sieste, et ensuite vous revenez avec une semaine d’échauf­fe­ment avant le tournoi de Rome, sans manquer aucun Grand Chelem. Je ne sais pas comment c’est possible et peut‐être que c’est juste de la chance, mais le timing est à la limite du ridicule. »