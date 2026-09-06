Invité ce dimanche de l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC Sport, Bartoli Time, Andy Roddick a été invité à s’ex­primer sur les chances d’Arthur Fils en Grand Chelem, alors que le Français a subi une sévère élimi­na­tion dès le premier tour de l’US Open contre Stefanos Tsitsipas.

Et l’Américain et ancien numéro 1 mondial semble plutôt confiant.

✨ La légende Andy Roddick, invité de Bartoli Time :



🗣️ « Arthur Fils a clai­re­ment les moyens de gagner un Grand Chelem, mais il va falloir qu’il se frotte aux matchs en 5 sets et aux tour­nois sur deux semaines. » pic.twitter.com/4vZc9ktkMT — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2026

« Les Grands Chelems sont diffé­rents des tour­nois clas­siques, notam­ment chez les hommes avec le format en cinq sets. Je suis un grand fan d’Arthur Fils, je pense qu’il sera dans le Top 10 pendant très long­temps, à condi­tion qu’il ne soit pas trop blessé. Il manque évidem­ment d’ex­pé­rience en Grand Chelem mais il doit se frotter à ces tour­nois où tu dois gagner plus de 21 sets en 14 jours. Tu as le droit de gagner de façon moche. J’ai l’im­pres­sion que les gens attendent forcé­ment du beau jeu, mais pour gagner un Grand Chelem, on se fiche un peu de la manière. Je pense qu’il a les moyens d’en gagner un mais il faut juste qu’il trouve la façon de gagner des matchs en cinq sets et de rester en assez bonne santé. Il en a déjà loupé pas mal. Je ne vais surtout pas le juger et l’ac­ca­bler en me basant unique­ment sur cet US Open. Arthur Fils a clai­re­ment les moyens de gagner un Grand Chelem, mais il va falloir qu’il se frotte aux matchs en 5 sets et aux tour­nois sur deux semaines. »