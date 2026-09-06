Invité ce dimanche de l’émission de Marion Bartoli sur RMC Sport, Bartoli Time, Andy Roddick a été invité à s’exprimer sur les chances d’Arthur Fils en Grand Chelem, alors que le Français a subi une sévère élimination dès le premier tour de l’US Open contre Stefanos Tsitsipas.
Et l’Américain et ancien numéro 1 mondial semble plutôt confiant.
✨ La légende Andy Roddick, invité de Bartoli Time :— RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2026
🗣️ « Arthur Fils a clairement les moyens de gagner un Grand Chelem, mais il va falloir qu’il se frotte aux matchs en 5 sets et aux tournois sur deux semaines. » pic.twitter.com/4vZc9ktkMT
« Les Grands Chelems sont différents des tournois classiques, notamment chez les hommes avec le format en cinq sets. Je suis un grand fan d’Arthur Fils, je pense qu’il sera dans le Top 10 pendant très longtemps, à condition qu’il ne soit pas trop blessé. Il manque évidemment d’expérience en Grand Chelem mais il doit se frotter à ces tournois où tu dois gagner plus de 21 sets en 14 jours. Tu as le droit de gagner de façon moche. J’ai l’impression que les gens attendent forcément du beau jeu, mais pour gagner un Grand Chelem, on se fiche un peu de la manière. Je pense qu’il a les moyens d’en gagner un mais il faut juste qu’il trouve la façon de gagner des matchs en cinq sets et de rester en assez bonne santé. Il en a déjà loupé pas mal. Je ne vais surtout pas le juger et l’accabler en me basant uniquement sur cet US Open. Arthur Fils a clairement les moyens de gagner un Grand Chelem, mais il va falloir qu’il se frotte aux matchs en 5 sets et aux tournois sur deux semaines. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 21:12