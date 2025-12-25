AccueilATPAndy Roddick au sujet de la saison 2025 de Djokovic : "Il...
ATP

Andy Roddick au sujet de la saison 2025 de Djokovic : « Il était comme un joueur de tennis à temps partiel qui est resté le troi­sième meilleur joueur mondial. C’est une blague. C’est telle­ment impressionnant »

Jean Muller
Par Jean Muller

Lors de son podcast, Andy Roddick a dressé le bilan 2025 d’un certain Novak Djokovic. Pour Andy, Nole a encore prouvé qu’il était un cham­pion unique.

« Comment juger cette année par rapport à sa carrière ? Comme toutes les années où il ne remporte pas de tournoi majeur, c’est proba­ble­ment déce­vant pour lui. C’était fou à voir cette année. Il était comme un joueur de tennis à temps partiel qui était le troi­sième meilleur joueur mondial. C’est une blague. C’est telle­ment impressionnant »

Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 11:32

