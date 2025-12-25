Lors de son podcast, Andy Roddick a dressé le bilan 2025 d’un certain Novak Djokovic. Pour Andy, Nole a encore prouvé qu’il était un champion unique.
« Comment juger cette année par rapport à sa carrière ? Comme toutes les années où il ne remporte pas de tournoi majeur, c’est probablement décevant pour lui. C’était fou à voir cette année. Il était comme un joueur de tennis à temps partiel qui était le troisième meilleur joueur mondial. C’est une blague. C’est tellement impressionnant »
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 11:32