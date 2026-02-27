Vainqueur de l’Open d’Australie et de l’ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz a parfai­te­ment commencé son année 2026. Et au‐delà de l’annonce choc de sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, c’est son nouveau geste au service qui a surpris certains obser­va­teurs sur ce début de saison. Notamment parce qu’il ressemble à celui de Novak Djokovic.

Le Serbe lui‐même s’en est amusé au mois de janvier : « Dès que j’ai vu ça, j’ai envoyé un message à Carlos pour lui dire : ‘Tu sais, nous devons parler des droits d’auteur’. Puis, quand je l’ai vu ici, je lui ai dit que nous devions parler du pour­cen­tage de ses gains. »

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a toute­fois tenu à nuancer cette comparaison.

« La compa­raison n’est pas juste. Novak sert avec les deux pieds, c’est un serveur de dit de ‘plate‐forme’, et Alcaraz non, donc ce n’est pas exact. Peut‐être que le point de départ pour atteindre la posi­tion de frappe ressemble à celui de Novak, mais la posi­tion des pieds ne se ressemble en rien », a analysé l’Américain.