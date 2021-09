Dans le remar­quable doc de Netfix consacré à Mardy Fish, son ami de toujours, Andy Roddick est un témoin privi­légié de cette période où Roger Federer est le patron.

Au détour des révé­la­tions faites concer­nant la carrière de Fish, Andy s’ex­prime aussi sur le Suisse, sa domi­na­tion et ce que cela a impliqué dans la gestion de sa carrière.

« Roger est à la fois le meilleur joueur défensif et le meilleur joueur offensif du monde. Comment….comment attaquez‐vous cela ? » explique avec des regrets Andy.

« Il est l’ath­lète le plus apprécié, univer­sel­le­ment, dans le monde. Vous parlez 17 langues, vos cheveux sont superbes et c’est fantas­tique, et vous ne trans­pirez pas. Je ne suis pas jaloux de son succès. Je suis jaloux de la faci­lité avec laquelle il est capable de gérer sa carrière en étant le plus grand de tous les temps » comment Roddick qui avoue du bout des lèvres aussi avoir arrêté sa carrière très tôt car les efforts étaient trop impor­tants pour battre les meilleurs dont le fameux Big 3.