Connu pour avoir été l’un des meilleurs serveurs de l’histoire du tennis, Andy Roddick est plutôt bien placer pour parler de ce coup si déterminant dans le jeu.
Alors qu’il évoquait les récents progrès de Carlos Alcaraz dans ce secteur du jeu, l’ancien numéro 1 mondial a un peu digressé en désignant les deux meilleurs services de tous les temps.
Et sans grande surprise, John Isner et Ivo Karlovic ont été plébiscités par l’Américain, qui a notamment tenu à insister sur le service lifté particulièrement efficace de son compatriote.
« Les deux meilleurs services que j’aie jamais vus, ceux que vous pouvez mettre sur n’importe quel humain et dont le service est meilleur, sont ceux d’Ivo Karlovic et de John Isner. Je ne sais pas comment ils faisaient. Les deux meilleurs services que j’aie jamais vus. On ne peut pas enseigner la taille, et mesurer 2,13 m, ça aide. John frappait des services liftés dans de telles zones… vous ne pouviez vous empêcher de rire. Il vous faisait passer pour un idiot. C’était comme se bander les yeux, savoir qu’une piñata se trouve quelque part dans le champ et essayer de la frapper. C’était tellement stupide. Si vous mettez le service de John Isner face à un amateur, il a plus de chances de toucher le bois sur un service à 225 km/h que sur un service lifté à 172 km/h. C’était la chose la plus stupide que vous ayez jamais vue. »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 13:43