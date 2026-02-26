Connu pour avoir été l’un des meilleurs serveurs de l’his­toire du tennis, Andy Roddick est plutôt bien placer pour parler de ce coup si déter­mi­nant dans le jeu.

Alors qu’il évoquait les récents progrès de Carlos Alcaraz dans ce secteur du jeu, l’an­cien numéro 1 mondial a un peu digressé en dési­gnant les deux meilleurs services de tous les temps.

Et sans grande surprise, John Isner et Ivo Karlovic ont été plébis­cités par l’Américain, qui a notam­ment tenu à insister sur le service lifté parti­cu­liè­re­ment effi­cace de son compatriote.

« Les deux meilleurs services que j’aie jamais vus, ceux que vous pouvez mettre sur n’im­porte quel humain et dont le service est meilleur, sont ceux d’Ivo Karlovic et de John Isner. Je ne sais pas comment ils faisaient. Les deux meilleurs services que j’aie jamais vus. On ne peut pas ensei­gner la taille, et mesurer 2,13 m, ça aide. John frap­pait des services liftés dans de telles zones… vous ne pouviez vous empê­cher de rire. Il vous faisait passer pour un idiot. C’était comme se bander les yeux, savoir qu’une piñata se trouve quelque part dans le champ et essayer de la frapper. C’était telle­ment stupide. Si vous mettez le service de John Isner face à un amateur, il a plus de chances de toucher le bois sur un service à 225 km/h que sur un service lifté à 172 km/h. C’était la chose la plus stupide que vous ayez jamais vue. »