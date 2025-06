Récemment invité du podcast de Tennis Channel, Andy Roddick a été invité à donner son favori pour le tableau masculin de Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet).

Et sans surprise, le numéro 1 mondial mise sur l’ac­tuel meilleur joueur du monde et double tenant du titre au All England Club, Carlos Alcaraz.

« Je pense qu’il est le grand favori, je ne parie­rais pas contre lui. Écoutez, tout peut arriver. Sinner va revenir dans la conver­sa­tion ; ne l’ou­blions pas, il est toujours aussi bon. Il est numéro un mondial. Il est le meilleur joueur du monde depuis… un certain temps, surtout sur dur. Ne nous lais­sons pas emporter par ces résul­tats, mais Carlos était le favori à Wimbledon avant le Queen’s, et il est égale­ment le favori après Queen’s. Je ne pense pas que quiconque puisse s’y opposer. »