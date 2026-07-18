Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Canal Tenis, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé avec admiration sur la domination actuelle de Jannik Sinner.
« Ce fut une domination absolue. Sinner n’a concédé aucun break face à Djokovic, le meilleur relancer de l’histoire, ni face à Zverev. Au cours de ses 87 derniers jeux de service contre Zverev, il n’a pas concédé le moindre break. Si ce n’est pas ça, la domination… Analysons tout ce que fait Sinner. Il n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 40 derniers matchs et on en parle encore aujourd’hui. Il devait remporter Roland‐Garros, d’accord. Mais cette défaite ne l’a pas affecté. En finale de Wimbledon, Zverev a joué un match pratiquement parfait, surtout dans le premier set. Mais cela n’a pas suffi. Il a 24 ans et a remporté 5 tournois du Grand Chelem. Je ne vois aucun signe de ralentissement, je ne pense pas qu’il puisse accuser de fatigue mentale. Il aborde les moments clés avec un calme extrême, il l’a fait même après les problèmes physiques qui lui ont coûté Roland‐Garros ».
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 12:20