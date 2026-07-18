Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Canal Tenis, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé avec admi­ra­tion sur la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner.

« Ce fut une domi­na­tion absolue. Sinner n’a concédé aucun break face à Djokovic, le meilleur relancer de l’his­toire, ni face à Zverev. Au cours de ses 87 derniers jeux de service contre Zverev, il n’a pas concédé le moindre break. Si ce n’est pas ça, la domi­na­tion… Analysons tout ce que fait Sinner. Il n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 40 derniers matchs et on en parle encore aujourd’hui. Il devait remporter Roland‐Garros, d’accord. Mais cette défaite ne l’a pas affecté. En finale de Wimbledon, Zverev a joué un match prati­que­ment parfait, surtout dans le premier set. Mais cela n’a pas suffi. Il a 24 ans et a remporté 5 tour­nois du Grand Chelem. Je ne vois aucun signe de ralen­tis­se­ment, je ne pense pas qu’il puisse accuser de fatigue mentale. Il aborde les moments clés avec un calme extrême, il l’a fait même après les problèmes physiques qui lui ont coûté Roland‐Garros ».