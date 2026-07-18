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Andy Roddick : « En finale contre Jannik Sinner à Wimbledon, Alexander Zverev a joué un match prati­que­ment parfait, et cela n’a même pas suffi »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Canal Tenis, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé avec admi­ra­tion sur la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner. 

« Ce fut une domi­na­tion absolue. Sinner n’a concédé aucun break face à Djokovic, le meilleur relancer de l’his­toire, ni face à Zverev. Au cours de ses 87 derniers jeux de service contre Zverev, il n’a pas concédé le moindre break. Si ce n’est pas ça, la domi­na­tion… Analysons tout ce que fait Sinner. Il n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 40 derniers matchs et on en parle encore aujourd’hui. Il devait remporter Roland‐Garros, d’accord. Mais cette défaite ne l’a pas affecté. En finale de Wimbledon, Zverev a joué un match prati­que­ment parfait, surtout dans le premier set. Mais cela n’a pas suffi. Il a 24 ans et a remporté 5 tour­nois du Grand Chelem. Je ne vois aucun signe de ralen­tis­se­ment, je ne pense pas qu’il puisse accuser de fatigue mentale. Il aborde les moments clés avec un calme extrême, il l’a fait même après les problèmes physiques qui lui ont coûté Roland‐Garros ».

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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