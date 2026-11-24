Dans le dernier épisode de son podcast, Served, Andy Roddick a tenu à pousser un vrai coup de gueule à propos de ceux qui critiquent la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev.

Selon lui, l’Allemand a parfai­te­ment mérité cette posi­tion, peu importe les circonstances.

« C’est vrai­ment stupide. Est‐ce que je crois que, quand il est en pleine forme, il est meilleur que Carlos [Alcaraz] et Jannik [Sinner] ? Non, je ne le crois pas. Il ne l’a jamais été. Et alors ? À tous ceux qui critiquent et qui sont en colère : il est numéro un mondial. Vous voulez changer les règles du jeu et baser le clas­se­ment annuel sur des senti­ments main­te­nant ? On ne va plus attri­buer de points aux tour­nois et consi­dérer celui qui en obtient le plus ? C’est assez simple. On ne peut pas dire que quelqu’un ne le mérite pas ; c’est le système. Est‐ce plus facile de remporter un Grand Chelem quand un adver­saire n’est pas là ? Bien sûr, mais qu’importe ? Qu’auriez-vous voulu qu’il fasse ? Ne pas remporter deux tour­nois du Grand Chelem ? Ne pas être numéro un mondial ? Quelle autre option avait‐il ? Il a affronté tous ceux qui se trou­vaient en face de lui, et le problème, c’est qu’il n’a pas su résister à la pres­sion du Grand Chelem, et cela s’est produit deux fois. D’ailleurs, Carlos était à l’US Open et jouait bien. Je ne comprends pas. »