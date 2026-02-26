Accueil ATP

Andy Roddick : « Franchement, si Alcaraz joue à son meilleur vu les progrès qu’il a accompli au service et en revers, je ne sais tout simple­ment pas ce que vous pouvez faire contre lui »

Jean Muller
Dans son podcast, l’an­cien cham­pion améri­cain a dit tout haut ce que tout le monde pense actuel­le­ment concer­nant Carlos Alcaraz. 

C’est encore plus vrai aujourd’hui que par le passé parce que l’Espagnol a fait beau­coup de progrès dans son jeu comme le pointe Andy. 

Son service est plus régu­lier et plus effi­cace et son revers a pris du volume. Au final, tech­ni­que­ment quand Carlos est bien physi­que­ment, rien ne semble pouvoir l’at­teindre. Reste juste une possi­bi­lité, une forme de lassi­tude, celle de toujours l’emporter..

« Avec Carlos, il faut couvrir trop de zones diffé­rentes du court. Alcaraz sert incroya­ble­ment bien — son service est bien meilleur qu’il y a deux ans. La régu­la­rité de son revers s’est égale­ment nette­ment améliorée par rapport à avant. Même si on lui envoie une balle lourde et puis­sante, il parvient toujours à entrer dans le court et à prendre l’ini­tia­tive, ce qui devrait mettre une pres­sion psycho­lo­gique sur son adver­saire.« S’il est à son meilleur niveau, à moins d’être quel­qu’un comme Jannik Sinner qui peut parfois le distancer, je ne sais tout simple­ment pas ce que vous pouvez faire contre lui »

Publié le jeudi 26 février 2026 à 09:50

