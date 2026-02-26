Dans son podcast, l’ancien champion américain a dit tout haut ce que tout le monde pense actuellement concernant Carlos Alcaraz.
C’est encore plus vrai aujourd’hui que par le passé parce que l’Espagnol a fait beaucoup de progrès dans son jeu comme le pointe Andy.
Son service est plus régulier et plus efficace et son revers a pris du volume. Au final, techniquement quand Carlos est bien physiquement, rien ne semble pouvoir l’atteindre. Reste juste une possibilité, une forme de lassitude, celle de toujours l’emporter..
« Avec Carlos, il faut couvrir trop de zones différentes du court. Alcaraz sert incroyablement bien — son service est bien meilleur qu’il y a deux ans. La régularité de son revers s’est également nettement améliorée par rapport à avant. Même si on lui envoie une balle lourde et puissante, il parvient toujours à entrer dans le court et à prendre l’initiative, ce qui devrait mettre une pression psychologique sur son adversaire.« S’il est à son meilleur niveau, à moins d’être quelqu’un comme Jannik Sinner qui peut parfois le distancer, je ne sais tout simplement pas ce que vous pouvez faire contre lui »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 09:50