Andy Roddick parle beau­coup. Dernièrement il s’est exprimé au sujet de sa carrière. Et il a parlé d’un certain joueur austra­lien. On ne sait pas si Leyton va apprécier.

« Tout va bien main­te­nant… Je pense que le respect mutuel finit par l’emporter. Mais nous avons eu beau­coup de moments diffi­ciles, quel­qu’un qui est proba­ble­ment le meilleur compé­ti­teur que j’ai jamais affronté. Il n’a jamais eu, dans sa vie profes­sion­nelle, le meilleur coup sur le court, que ce soit en termes de rythme, de vitesse ou d’ef­fets, et pour­tant il est devenu numéro 1 et a gagné deux Majeurs, c’est Lleyton Hewitt »