Revenant sur la saison 2024 de Carlos Alcaraz dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a estimé que l’Espagnol, malgré ses deux titres du Grand Chelem décro­chés à Roland‐Garros et Wimbledon, avait vrai­ment manqué de constance comparé à son grand rival, Jannik Sinner.

« Il y a quelque chose d’un peu bizarre parce qu’il est un talent mondial qui a remporté deux Grands Chelems pour porter son total à quatre à l’âge de 21 ans, ainsi que des Masters 1000 et tout ce genre de choses. Mais on oublie qu’il n’a pas gagné un seul tournoi entre Wimbledon 2023 et Indian Wells 2024, puis il a raté toute la saison sur terre battue et puis il a perdu contre Botic van de Zandschulp à l’US Open. Il a ensuite battu Sinner en Asie et a ensuite perdu quelques tour­nois de manière un peu bizarre à la fin de l’année. Qu’est‐ce qui s’est bien passé en 2024 ? J’ai gagné des tour­nois majeurs ! J’ai remporté mon deuxième titre à Wimbledon. Et quels sont les domaines dans lesquels il faut s’amé­liorer ? Être en bonne santé et le faire tout le temps et gagner plus de 70 matchs comme Jannik Sinner l’a fait cette année. »