Alors qu’il dressait un bilan de la saison 2025 dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick s’est notamment exprimé sur le cas Novak Djokovic. Et une question essentielle demeure au sujet du Serbe.
« La question est… et il s’est posé cette question après l’US Open. Je ne sais pas s’il peut s’entraîner comme avant. Je pense qu’il est impossible de s’entraîner de manière aussi intense, et je le dis dans le bon sens du terme, à 38 ans. Et si vous ne pouvez pas le faire, pouvez‐vous faire en sorte que votre corps tienne le coup pendant deux semaines lors d’un tournoi majeur, sur cinq sets ? La réponse cette année était non. De son propre aveu. C’était comme s’il se disait : « Je ne sais pas si mon corps peut le faire, et quand j’arriverai en demi‐finale, vais‐je pouvoir battre ces gars‐là si mon corps est déjà en mauvais état à ce moment‐là ? C’est tout le sujet de cette conversation. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 15:15