Alors qu’il dres­sait un bilan de la saison 2025 dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick s’est notam­ment exprimé sur le cas Novak Djokovic. Et une ques­tion essen­tielle demeure au sujet du Serbe.

« La ques­tion est… et il s’est posé cette ques­tion après l’US Open. Je ne sais pas s’il peut s’en­traîner comme avant. Je pense qu’il est impos­sible de s’en­traîner de manière aussi intense, et je le dis dans le bon sens du terme, à 38 ans. Et si vous ne pouvez pas le faire, pouvez‐vous faire en sorte que votre corps tienne le coup pendant deux semaines lors d’un tournoi majeur, sur cinq sets ? La réponse cette année était non. De son propre aveu. C’était comme s’il se disait : ‘Je ne sais pas si mon corps peut le faire, et quand j’ar­ri­verai en demi‐finale, vais‐je pouvoir battre ces gars‐là si mon corps est déjà en mauvais état à ce moment‐là ?’ C’est tout le sujet de cette conversation. »