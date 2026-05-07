Souvent considéré comme le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev voit les années passer sans parvenir à franchir le dernier cap.
À 29 ans, l’Allemand s’est récemment confié à Andy Roddick, ex‐numéro 1 mondial, lors d’un échange que ce dernier a évoqué dans le dernier épisode de son podcast.
« J’ai parlé à Zverev. Il a les yeux grands ouverts. Il m’a dit : ‘Écoute, je comprends que ma carrière va se jouer sur ma capacité à remporter les deux derniers matchs d’un Grand Chelem.’ Et les gens comme lui ne devraient pas dire ça. Mais je me dis que c’est la réalité. C’est comme s’il restait là à se dire : ‘Oh, ça ne fait pas tant de différence que ça.’ Il ne peut pas se mentir à lui‐même », a raconté l’Américain dans des propos relayés par Sportskeeda.
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 11:27