Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev voit les années passer sans parvenir à fran­chir le dernier cap.

À 29 ans, l’Allemand s’est récem­ment confié à Andy Roddick, ex‐numéro 1 mondial, lors d’un échange que ce dernier a évoqué dans le dernier épisode de son podcast.

« J’ai parlé à Zverev. Il a les yeux grands ouverts. Il m’a dit : ‘Écoute, je comprends que ma carrière va se jouer sur ma capa­cité à remporter les deux derniers matchs d’un Grand Chelem.’ Et les gens comme lui ne devraient pas dire ça. Mais je me dis que c’est la réalité. C’est comme s’il restait là à se dire : ‘Oh, ça ne fait pas tant de diffé­rence que ça.’ Il ne peut pas se mentir à lui‐même », a raconté l’Américain dans des propos relayés par Sportskeeda.