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Andy Roddick : « J’ai parlé à Alexander Zverev, qui m’a dit : ‘Écoute, je comprends que ma carrière va se jouer sur ma capa­cité à remporter les deux derniers matchs d’un Grand Chelem’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev voit les années passer sans parvenir à fran­chir le dernier cap. 

À 29 ans, l’Allemand s’est récem­ment confié à Andy Roddick, ex‐numéro 1 mondial, lors d’un échange que ce dernier a évoqué dans le dernier épisode de son podcast.

« J’ai parlé à Zverev. Il a les yeux grands ouverts. Il m’a dit : ‘Écoute, je comprends que ma carrière va se jouer sur ma capa­cité à remporter les deux derniers matchs d’un Grand Chelem.’ Et les gens comme lui ne devraient pas dire ça. Mais je me dis que c’est la réalité. C’est comme s’il restait là à se dire : ‘Oh, ça ne fait pas tant de diffé­rence que ça.’ Il ne peut pas se mentir à lui‐même », a raconté l’Américain dans des propos relayés par Sportskeeda.

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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