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Andy Roddick : « J’aimerais m’asseoir avec Andy Murray, car je n’avais jamais rien vu de tel »

Par
Thomas S
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Si Andy Roddick n’est jamais parvenu à remporter Wimbledon malgré trois appa­ri­tions en finale, à chaque fois battu par Roger Federer, ce n’est pas le cas d’Andy Murray, vain­queur du Grand Chelem londo­nien à deux reprises dont la première fois en 2013 face à Novak Djokovic.

Ce jour‐là, l’Écossais deve­nait le premier joueur britan­nique, depuis Fred Perry en 1936, à remporter ce tournoi mythique devant des millions de fans. 

Un exploit sur lequel Roddick a tenu à revenir dans la dernière émis­sion de son podcast. 

« Le fait que Murray ait tenu bon et remporté ce tournoi malgré une telle pres­sion, dans cette ambiance de « aqua­rium », c’était un exploit énorme, mais cela a été complè­te­ment sous‐estimé en dehors de la Grande‐Bretagne. On parle d’écrans géants installés dans tout le pays, de centaines de milliers de personnes rassem­blées pour regarder ces écrans géants. Mais ce n’est pas une équipe, c’est une seule personne. Le fait qu’il ait réussi, puis qu’il ait réitéré cet exploit… J’aimerais m’asseoir avec lui. Ce serait une émis­sion de rêve que de m’asseoir avec lui et d’avoir un véri­table retour honnête sur l’intensité de la pres­sion qu’il a ressentie, car je n’avais jamais rien vu de tel. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 15:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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