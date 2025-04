Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, a donné un conseil à Carlos Alcaraz pour qu’il gagne en régularité.

« Ce que je veux, c’est que Carlos entre sur le court et se dise que pendant les six premiers jeux, l’ob­jectif est de ‘couper les jambes’ de son adver­saire. Démontrer que sa balle est plus lourde que celle de son adver­saire. Obliger l’ad­ver­saire à signer des coups gagnants pendant six jeux. Je ne pense pas que Carlos aime voir son adver­saire frapper des coups gagnants. Il aime dicter, c’est son super pouvoir… mais parfois les super pouvoirs peuvent être une faiblesse s’ils ne sont pas utilisés au bon moment. Il est capable de se sentir à l’aise dans des échanges de 10 ou 12 coups, sachant que l’ad­ver­saire n’a nulle part où aller, parce qu’il est si rapide et qu’il génère de la vitesse de partout… C’est proba­ble­ment trop ennuyeux pour lui. Mais je pense qu’il a besoin de s’en­nuyer de temps en temps. »