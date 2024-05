Alors que Rafael Nadal a déclaré qu’il pour­rait ne pas parti­ciper à Roland‐Garros s’il ne sentait pas physi­que­ment prêt, Andy Roddick, dans la dernière émis­sion de son podcast, a expliqué pour­quoi il avait dû mal à croire le cham­pion espagnol.

« Au début du tournoi, il a dit : ‘Si je me sens comme je me sens physi­que­ment en ce moment, avec la confiance, sans savoir ce que j’ai, je ne sais pas si je jouerai à Roland‐Garros’, ce que j’ai tendance à ne pas croire. Je pense qu’il est passé maître dans l’art de sous‐promettre et de sur‐performer. Dans sa jeunesse, il abor­dait le premier tour de Roland Garros contre un joueur classé 70e au monde et se disait : ‘Je ne sais pas, ça peut aller dans les deux sens’. Avant, je n’y croyais pas vrai­ment, je faisais un roule­ment d’yeux quand il disait ça, mais main­te­nant je pense honnê­te­ment qu’il part du prin­cipe que ça pour­rait mal tourner, qu’il va se démener pour que ce ne soit pas le cas et qu’il va donner le meilleur de lui‐même. Si Rafa est en bonne santé et qu’il parvient à disputer deux tour­nois, il fera partie des cinq premiers favoris à Roland Garros. »