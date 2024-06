Au cours du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial, alors qu’il échan­geait avec le jour­na­liste Jon Wertheim au sujet de l’argent dans le tennis, a dévoilé ce qu’il gagnait à l’époque grâce à ses diffé­rents contrats de sponsoring.

Et sa victoire à l’US Open il y a 21 ans a mani­fes­te­ment été un véri­table trem­plin financier.

« D’accord, il s’agit simple­ment de la base de mon contrat à l’époque, et il est évident que les contrats sont trois ou quatre fois plus impor­tants aujourd’hui. Mais je vais vous dévoiler les détails de mon premier contrat de spon­so­ring, et je vais me tromper sur certains points, en espé­rant que je n’aurai pas de problèmes. Si c’est le cas, nous suppri­me­rons ce segment, mais à 17 ans, mon salaire de base était de 300 000 dollars par an. C’était un contrat de cinq ans. Après les primes suite à ma victoire à l’US Open en 2003, j’étais quelque part entre 3 et 4 millions. Et c’était moins que le contrat annuel que j’ai signé avec Lacoste quelques années plus tard. »