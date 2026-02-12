AccueilATPAndy Roddick : "La grande conclusion, c'est que John McEnroe, à 66...
Andy Roddick : « La grande conclu­sion, c’est que John McEnroe, à 66 ans, est une blague »

Désormais âgé de 43 ans et retraité depuis 2012, Andy Roddick est devenu l’un des commen­ta­teurs les plus écoutés de la planète tennis grâce à son podcast, Served.

Alors qu’il racon­tait dans un récent épisode son expé­rience dans un tournoi exhi­bi­tion en double aux côtés de John Isner, Sam Querrey et John McEnroe, l’an­cien numéro 1 mondial s’est dit impres­sionné par le niveau de jeu de ce dernier alors qu’il est de loin le plus vieux des quatre. 

« J’étais à Dallas. Nous avons parti­cipé à un tournoi exhi­bi­tion là‐bas, dans un immense dôme, le terrain d’en­traî­ne­ment des Cowboys. Ils ont construit le stade et ont installé le terrain d’en­traî­ne­ment sous un dôme, on dirait un sport d’hiver. Mais la grande conclu­sion, c’est que Mac est une blague, à 66 ans. Personne n’a été aussi bon que lui au tennis pendant aussi long­temps. C’est absurde. Il frappe ces petits coups habiles. J’ai joué avec Sam Querrey, qui n’est pas aussi bon que John à la volée. Mais avec Sam, nous avons fait des volées partout. Mac est génial. Isner sait main­te­nant comment faire un retour, ce qui est fou. Sam est énorme, John mesure 10 cm de plus que Sam. Je me sens tout petit quand je vais à un tournoi de tennis maintenant. »

