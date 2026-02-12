Désormais âgé de 43 ans et retraité depuis 2012, Andy Roddick est devenu l’un des commentateurs les plus écoutés de la planète tennis grâce à son podcast, Served.
Alors qu’il racontait dans un récent épisode son expérience dans un tournoi exhibition en double aux côtés de John Isner, Sam Querrey et John McEnroe, l’ancien numéro 1 mondial s’est dit impressionné par le niveau de jeu de ce dernier alors qu’il est de loin le plus vieux des quatre.
« J’étais à Dallas. Nous avons participé à un tournoi exhibition là‐bas, dans un immense dôme, le terrain d’entraînement des Cowboys. Ils ont construit le stade et ont installé le terrain d’entraînement sous un dôme, on dirait un sport d’hiver. Mais la grande conclusion, c’est que Mac est une blague, à 66 ans. Personne n’a été aussi bon que lui au tennis pendant aussi longtemps. C’est absurde. Il frappe ces petits coups habiles. J’ai joué avec Sam Querrey, qui n’est pas aussi bon que John à la volée. Mais avec Sam, nous avons fait des volées partout. Mac est génial. Isner sait maintenant comment faire un retour, ce qui est fou. Sam est énorme, John mesure 10 cm de plus que Sam. Je me sens tout petit quand je vais à un tournoi de tennis maintenant. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 17:17