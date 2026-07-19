Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Canal Tenis, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé avec admiration sur la domination actuelle de Jannik Sinner avant d’évoquer la progression de l’Italien, d’ores et déjà « grand favori » à l’US Open.
« Après avoir perdu la finale de l’US Open l’année dernière, Sinner s’est présenté en conférence de presse en déclarant qu’il devait changer quelque chose et il a travaillé son service. Il l’a fait au cours d’une saison où il avait remporté l’Open d’Australie et Wimbledon. Aujourd’hui, il joue avec plus de variété : il prépare le terrain pour l’amortie et l’exécute également sur les points décisifs. Que faut‐il pour le battre ? Il nous faut Carlos Alcaraz. Quoi qu’il en soit, même si Carlos Alcaraz revenait et retrouvait rapidement la forme, à New York, le grand favori restera Sinner »
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 13:42