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Andy Roddick : « Même si Carlos Alcaraz reve­nait et retrou­vait rapi­de­ment la forme, à l’US Open, le grand favori restera Jannik Sinner »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Canal Tenis, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé avec admi­ra­tion sur la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner avant d’évo­quer la progres­sion de l’Italien, d’ores et déjà « grand favori » à l’US Open. 

« Après avoir perdu la finale de l’US Open l’année dernière, Sinner s’est présenté en confé­rence de presse en décla­rant qu’il devait changer quelque chose et il a travaillé son service. Il l’a fait au cours d’une saison où il avait remporté l’Open d’Australie et Wimbledon. Aujourd’hui, il joue avec plus de variété : il prépare le terrain pour l’amortie et l’exécute égale­ment sur les points déci­sifs. Que faut‐il pour le battre ? Il nous faut Carlos Alcaraz. Quoi qu’il en soit, même si Carlos Alcaraz reve­nait et retrou­vait rapi­de­ment la forme, à New York, le grand favori restera Sinner »

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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