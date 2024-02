Depuis qu’il a lancé son nouveau podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial prend le temps de s’ex­primer sur de nombreux sujets.

Récemment, il a essayé d’ima­giner comment l’ar­rivée de Novak Djokovic au milieu de la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal avait été perçue par le grand public.

« J’ai l’im­pres­sion que Novak Djokovic est le type qui a brisé les Beatles. Il est comme la Yoko Ono du tennis. Il est celui dont nous ne voulions pas, dont nous n’avions pas besoin. Nous avions la riva­lité (entre Federer et Nadal), nous avions le gaucher et le droi­tier. Nous avions des styles contrastés. Puis, tout d’un coup, ce robot cyborg, mais aussi quel­qu’un qui joue avec beau­coup d’émo­tion, arrive et dit : ‘Je n’adhère pas à la hype. Je suis complet. Vous ne pouvez pas me déborder, vous ne pouvez pas me contourner. Je vais encaisser les coups de ces gars‐là’. C’était bizarre. C’était presque comme si le grand public, qui n’est pas centré sur le tennis, était en colère contre lui pour cela. »