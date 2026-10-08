Désireux de revenir sur le petit incident qui a lieu entre Novak Djokovic et Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (l’Allemand avait demandé a rejoué le point alors qu’un panneau publicitaire avait bougé au début de l’échange, tandis que le Serbe se plaignait du fait que cette demande intervenait trop tard), Andy Roddick a finalement mis tout le monde d’accord en expliquant que la règle était tout simplement absurde.
« En fait, ce n’est pas tant le mouvement de se déplacer qui compte. On essaie de suivre une balle de la taille d’un petit pois qui file à 225km/h, et on a un quart de seconde pour la repérer, la suivre et courir. Donc, le moindre écart change un peu la donne, non ? Je pense que c’est ce que Zverev voulait dire. Mais ce que dit Sascha est également très sensé. Je ne savais pas si j’en avais le droit, alors j’ai simplement demandé après le point, n’est-ce pas ? Si tu ne sais pas que tu peux contester quelque chose, tu ne seras pas enclin à le faire tout de suite. Tu frappes le coup en espérant le réussir, et ensuite, si tu le rates, tu demandes. En gros, Novak disait que la règle était stupide. Je ne suis pas en désaccord avec lui. Novak portait un jugement sur la décision elle‐même, tandis que Sascha semblait chercher à clarifier ce qu’il était autorisé à contester. Mais ils ont tous les deux raison. C’est justement ce qui est ridicule. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 14:14