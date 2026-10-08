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Andy Roddick : « Novak Djokovic et Alexander Zverev ont tous les deux raison. C’est juste­ment ça qui est ridicule »

Par
Thomas S
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Désireux de revenir sur le petit inci­dent qui a lieu entre Novak Djokovic et Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (l’Allemand avait demandé a rejoué le point alors qu’un panneau publi­ci­taire avait bougé au début de l’échange, tandis que le Serbe se plai­gnait du fait que cette demande inter­ve­nait trop tard), Andy Roddick a fina­le­ment mis tout le monde d’ac­cord en expli­quant que la règle était tout simple­ment absurde. 

« En fait, ce n’est pas tant le mouve­ment de se déplacer qui compte. On essaie de suivre une balle de la taille d’un petit pois qui file à 225km/h, et on a un quart de seconde pour la repérer, la suivre et courir. Donc, le moindre écart change un peu la donne, non ? Je pense que c’est ce que Zverev voulait dire. Mais ce que dit Sascha est égale­ment très sensé. Je ne savais pas si j’en avais le droit, alors j’ai simple­ment demandé après le point, n’est-ce pas ? Si tu ne sais pas que tu peux contester quelque chose, tu ne seras pas enclin à le faire tout de suite. Tu frappes le coup en espé­rant le réussir, et ensuite, si tu le rates, tu demandes. En gros, Novak disait que la règle était stupide. Je ne suis pas en désac­cord avec lui. Novak portait un juge­ment sur la déci­sion elle‐même, tandis que Sascha semblait cher­cher à clari­fier ce qu’il était auto­risé à contester. Mais ils ont tous les deux raison. C’est juste­ment ce qui est ridicule. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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