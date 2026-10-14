Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va même laissé sa place de numéro 1 mondial à Alexander Zverev.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a partagé un constat qui s’apparente à une inquiétude pour l’Italien.
« On ne parle plus de Sinner pour ses performances sur le court, mais pour le nombre de tournois du Grand Chelem qu’il parviendra à remporter d’ici la fin de sa carrière. 12 ? 15 ? Parviendra‐t‐il à atteindre les 20, comme les Big 3 ? Pour répondre à ces questions, qu’il a mérité de se poser, son corps devra tenir le coup pendant très longtemps. Ce qui m’a toujours étonné chez le Big 3, tout comme chez Serena, c’est moins leur niveau que la constance avec laquelle ils l’ont maintenu. Jannik, mais aussi Carlos, ont démontré cette année qu’après trois ou quatre ans au plus haut niveau, il y a malheureusement un prix à payer. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 19:14