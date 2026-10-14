Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va même laissé sa place de numéro 1 mondial à Alexander Zverev.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a partagé un constat qui s’ap­pa­rente à une inquié­tude pour l’Italien.

« On ne parle plus de Sinner pour ses perfor­mances sur le court, mais pour le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’il parviendra à remporter d’ici la fin de sa carrière. 12 ? 15 ? Parviendra‐t‐il à atteindre les 20, comme les Big 3 ? Pour répondre à ces ques­tions, qu’il a mérité de se poser, son corps devra tenir le coup pendant très long­temps. Ce qui m’a toujours étonné chez le Big 3, tout comme chez Serena, c’est moins leur niveau que la constance avec laquelle ils l’ont main­tenu. Jannik, mais aussi Carlos, ont démontré cette année qu’après trois ou quatre ans au plus haut niveau, il y a malheu­reu­se­ment un prix à payer. »