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Andy Roddick : « On ne parle plus de Jannik Sinner pour ses perfor­mances, mais pour le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’il parviendra à remporter d’ici la fin de sa carrière. Et son corps devra tenir le coup pendant très longtemps »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va même laissé sa place de numéro 1 mondial à Alexander Zverev. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a partagé un constat qui s’ap­pa­rente à une inquié­tude pour l’Italien. 

« On ne parle plus de Sinner pour ses perfor­mances sur le court, mais pour le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’il parviendra à remporter d’ici la fin de sa carrière. 12 ? 15 ? Parviendra‐t‐il à atteindre les 20, comme les Big 3 ? Pour répondre à ces ques­tions, qu’il a mérité de se poser, son corps devra tenir le coup pendant très long­temps. Ce qui m’a toujours étonné chez le Big 3, tout comme chez Serena, c’est moins leur niveau que la constance avec laquelle ils l’ont main­tenu. Jannik, mais aussi Carlos, ont démontré cette année qu’après trois ou quatre ans au plus haut niveau, il y a malheu­reu­se­ment un prix à payer. »

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 19:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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