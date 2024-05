Avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner blessés, Novak Djokovic loin des attentes et Rafael Nadal encore loin de son meilleur niveau, cette édition 2024 de Roland‐Garros s’an­nonce plus ouverte que jamais.

Andy Roddick, inter­rogé par Tennis Channel, est tota­le­ment de cet avis et voit même entre 12 et 15 joueurs pouvant soulever la Coupe de Mousquetaires le 9 juin prochain.

« Chaque joueur ou presque du top 4 mondial a un problème de bles­sure à l’ap­proche du tournoi. Je ne pense pas qu’il y ait eu beau­coup de tour­nois du Grand Chelem au cours des 25 dernières années, en tout cas chez les hommes, pour lesquels nous puis­sions dire : ‘Le tournoi est ouvert’. Nous n’avons pas eu cette conver­sa­tion depuis si long­temps. Notre favori est un homme qui souffre d’une bles­sure à l’avant‐bras et qui n’a pas joué deux des trois derniers Masters 1000 (Carlos Alcaraz, ndlr). D’ailleurs, Medvedev, Rublev et Ruud aime­raient aussi avoir leur mot à dire, tout comme Taylor Fritz. Tout d’un coup, nous parlons de 12 ou 15 joueurs pouvant gagner le tournoi pour la première fois depuis long­temps. L’occasion se présente pour de nombreux joueurs que l’on ne consi­dère pas forcé­ment comme des favoris. »