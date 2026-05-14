« Je pense que le jeu de Sinner sur terre battue est meilleur que celui de Djokovic », a récemment osé déclarer Patrick Mouratoglou dans l’une de ses fameuses vidéos où il prend un malin plaisir à défrayer la chronique.
Des propos qui ne sont forcément pas passés inaperçus et auxquels l’ancien numéro 1 mondial et désormais consultant, Andy Roddick, a tenu à répondre.
« Je pense que les chances de voir Djokovic battre Sinner sur terre battue en trois sets sont moindres que sur d’autres surfaces. Je ne dirais pas que Jannik est meilleur sur terre battue actuellement que Novak ne l’était à son apogée. Sur l’ocre, les échanges sont plus longs, les déplacements sont moins précis si l’on a un demi‐pas de retard ; la situation est plus difficile qu’à l’Open d’Australie. C’est pourquoi une victoire de Djokovic contre Sinner à Paris serait une plus grande surprise pour moi qu’elle ne l’a été à Melbourne. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 11:11