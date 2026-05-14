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Andy Roddick répond clai­re­ment à Patrick Mouratoglou : « Je ne dirais pas que Sinner est meilleur sur terre battue actuel­le­ment que Djokovic ne l’était à son apogée »

Par
Laurent Trupiano
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« Je pense que le jeu de Sinner sur terre battue est meilleur que celui de Djokovic », a récem­ment osé déclarer Patrick Mouratoglou dans l’une de ses fameuses vidéos où il prend un malin plaisir à défrayer la chronique. 

Des propos qui ne sont forcé­ment pas passés inaperçus et auxquels l’an­cien numéro 1 mondial et désor­mais consul­tant, Andy Roddick, a tenu à répondre. 

« Je pense que les chances de voir Djokovic battre Sinner sur terre battue en trois sets sont moindres que sur d’autres surfaces. Je ne dirais pas que Jannik est meilleur sur terre battue actuel­le­ment que Novak ne l’était à son apogée. Sur l’ocre, les échanges sont plus longs, les dépla­ce­ments sont moins précis si l’on a un demi‐pas de retard ; la situa­tion est plus diffi­cile qu’à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi une victoire de Djokovic contre Sinner à Paris serait une plus grande surprise pour moi qu’elle ne l’a été à Melbourne. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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