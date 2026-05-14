« Je pense que le jeu de Sinner sur terre battue est meilleur que celui de Djokovic », a récem­ment osé déclarer Patrick Mouratoglou dans l’une de ses fameuses vidéos où il prend un malin plaisir à défrayer la chronique.

Des propos qui ne sont forcé­ment pas passés inaperçus et auxquels l’an­cien numéro 1 mondial et désor­mais consul­tant, Andy Roddick, a tenu à répondre.

« Je pense que les chances de voir Djokovic battre Sinner sur terre battue en trois sets sont moindres que sur d’autres surfaces. Je ne dirais pas que Jannik est meilleur sur terre battue actuel­le­ment que Novak ne l’était à son apogée. Sur l’ocre, les échanges sont plus longs, les dépla­ce­ments sont moins précis si l’on a un demi‐pas de retard ; la situa­tion est plus diffi­cile qu’à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi une victoire de Djokovic contre Sinner à Paris serait une plus grande surprise pour moi qu’elle ne l’a été à Melbourne. »