Jannik Sinner est scruté au moindre fait et geste.

Forcément, lors­qu’on est numéro un mondial et que l’on a remporté cinq tour­nois du Grand Chelem, les spécia­listes s’at­tardent sur la moindre décision.

Récemment, Jannik a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Montréal, remet­tant une nouvelle fois en ques­tion le format des tour­nois de cette caté­gorie disputés sur deux semaines.

Andy Roddick s’est exprimé à ce sujet dans son réputé podcast Served :

« J’ai croisé Jannik après sa victoire à Wimbledon et je lui ai demandé : « Et main­te­nant ? » Il m’a répondu : « Un peu de repos. » Du coup, je préfère ne pas inter­préter les propos de quel­qu’un. Je ne peux pas me permettre de dire : « S’il dit ça, alors le Canada est éliminé. » Mais dans ma tête, je me disais : « OK, ça veut dire que le Canada est éliminé. C’est beau­coup plus facile de renoncer à quelque chose quand il s’agit d’un enga­ge­ment de deux semaines, plutôt que d’ar­river et de dire : « Je vais enchaîner les matchs pendant deux semaines, puis avoir une semaine de repos avant l’US Open . » Vous savez, je ne sais pas. C’est tout simple­ment différent. »