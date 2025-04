Revenant sur la défaite de Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Miami face à Jakub Mensik (7−6, 7–6), Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a pris la défense du Serbe en expli­quant que malgré la défaite il avait vrai­ment assuré sur son état de forme et de motivation.

« Il peut encore remporter un tournoi majeur, surtout lorsque la surface lui est favo­rable, comme à Miami. Là où la balle traverse le terrain, où il n’a pas besoin de protéger autant les lignes et de jouer moins en défense. Personne ne peut dire que Djokovic a été déce­vant parce qu’il n’a pas gagné cette finale. Quoi ? Il a presque 38 ans, n’a pas perdu un set avant la finale et a concédé deux breaks. Si le match se jouait à nouveau demain, je parie­rais sur Novak sur cette surface. Ce que fait Novak est tout simple­ment fou. Je ne pensais pas qu’on le verrait autant cette année. Il est resté un mois aux États‐Unis pour jouer à Indian Wells et à Miami. »