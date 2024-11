Dans le dernier épisode de son podcast « Served with Andy Roddick », l’an­cien numéro 1 mondial a insisté sur l’im­por­tance toute parti­cu­lière de Rafael Nadal au sein du Big 3.

« Rafa y est pour beau­coup. Roger est meilleur grâce à Rafa et Novak ne serait pas le joueur qu’il est sans Rafa. S’il n’avait jamais eu à affronter Rafa, nous ne saurions pas qu’il existe une meilleure version de Novak. Nous ne le saurions pas, mais il y en aurait une. La raison pour laquelle ces gars étaient si bons, c’est qu’ils regar­daient de l’autre côté du filet et voyaient des parties d’eux‐mêmes de l’autre côté, et qu’ils savaient qu’ils devaient s’amé­liorer. Rafa y est pour beau­coup », a estimé l’Américain dans des propos rapportés par Punto de Break.