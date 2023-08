L’ancien joueur Américain Andy Roddick a réagi à un récent sondage, menée par Research Without Barriers, extrê­me­ment surpre­nant : 71% des personnes inter­ro­gées croyaient qu’elles pouvaient gagner un match contre un profes­sionnel du tennis. Et 47 % des personnes de plus de 55 ans le croyaient égale­ment… Interrogé sur Tennis Channel, Roddick a été très choqué de cette enquête :

« C’est fou ! Si j’avais eu autant de confiance en moi dans mon jeu de tennis que ces personnes inter­ro­gées, j’au­rais gagné Wimbledon 17 fois. Minimum ! C’est abso­lu­ment fou. Il n’y a aucune chance »