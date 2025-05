Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé sur la forme actuelle de Novak Djokovic, toujours à la recherche d’une première victoire sur terre battue cette saison à deux semaines de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

« Nous avons la mémoire très courte. Tout ce dont nous nous souve­nons pour l’ins­tant, c’est de sa défaite contre Arnaldi (à Madrid). Mais en Australie, il a battu Alcaraz, et il jouait contre Zverev, et les gens disent que s’il était en bonne santé, il était le favori. Zverev était deux ou troi­sième mondial. Novak peut redé­finir ses attentes très rapi­de­ment. S’il fait bonne figure lors de ses deux premiers tours à Roland‐Garros, nous le repla­ce­rons en haut de la liste des favoris. Il peut se remettre à zéro plus rapi­de­ment que n’im­porte qui d’autre. »

Pour rappel, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a, comme l’année dernière, accepté une invi­ta­tion de l’ATP 250 de Genève (18 au 25 mai) avant de se rendre à Paris.