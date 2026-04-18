L’ancien joueur améri­cain ne mâche pas ses mots et on ne peut remettre en cause son exper­tise. S’exprimant au sujet des exploits succes­sifs réalisés par Sinner et Alcaraz, il estime que tout cela est « absurde » dans le sens où leur domi­na­tion presque sans partage n’a pas de sens, du moins s’il compare tout cela avec l’his­toire du jeu et du circuit même quand Roger, Rafa, et Djokovic étaient les favoris de chaque tournoi auxquels ils participaient.

« Indian Wells est très diffé­rent de Miami, qui est très diffé­rent de Monte‐Carlo. Mais mettez ces joueurs sur n’importe quelle surface et – c’était le grand chan­ge­ment pour ma géné­ra­tion, mais aussi pour Roger, Rafa, Novak – ils gagnent. Pete Sampras était domi­nant et extra­or­di­naire. Il a remporté 14 titres du Grand Chelem et a terminé l’année numéro un mondial à six reprises. Pourtant, Pete a parfois été éliminé au troi­sième tour à Roland‐Garros. Il a subi des défaites surpre­nantes Sinner a perdu un match à Doha et on s’est demandé ce qui se passait. Mais c’est une exigence créée par son propre niveau. C’est tout simple­ment absurde »