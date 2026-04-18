L’ancien joueur américain ne mâche pas ses mots et on ne peut remettre en cause son expertise. S’exprimant au sujet des exploits successifs réalisés par Sinner et Alcaraz, il estime que tout cela est « absurde » dans le sens où leur domination presque sans partage n’a pas de sens, du moins s’il compare tout cela avec l’histoire du jeu et du circuit même quand Roger, Rafa, et Djokovic étaient les favoris de chaque tournoi auxquels ils participaient.
« Indian Wells est très différent de Miami, qui est très différent de Monte‐Carlo. Mais mettez ces joueurs sur n’importe quelle surface et – c’était le grand changement pour ma génération, mais aussi pour Roger, Rafa, Novak – ils gagnent. Pete Sampras était dominant et extraordinaire. Il a remporté 14 titres du Grand Chelem et a terminé l’année numéro un mondial à six reprises. Pourtant, Pete a parfois été éliminé au troisième tour à Roland‐Garros. Il a subi des défaites surprenantes Sinner a perdu un match à Doha et on s’est demandé ce qui se passait. Mais c’est une exigence créée par son propre niveau. C’est tout simplement absurde »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 08:10