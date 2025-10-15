Lors de son podcast, Andy est revenu sur la performance de Valentin mais aussi sur la suite de sa carrière maintenant qu’il est dans le top 50.
« La question pour moi, c’est de savoir comment Vacherot jouera l’année prochaine après Shanghaï. Nous n’avons qu’un petit échantillon : il a perdu contre un joueur classé 800e mondial il y a six semaines, puis contre un joueur classé 300e au dernier tournoi. Est‐ce que vous imaginez maintenant ce qui se passera ? Chaque match qu’il gagnera comptera pour ses points. Il n’aura plus à travailler toute la semaine pour presque rien ».
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 10:49