AccueilATPAndy Roddick s'interroge sur Valentin Vacherot : "C’est la grande question pour...
ATP

Andy Roddick s’in­ter­roge sur Valentin Vacherot : « C’est la grande ques­tion pour moi »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

478
Screenshot

Lors de son podcast, Andy est revenu sur la perfor­mance de Valentin mais aussi sur la suite de sa carrière main­te­nant qu’il est dans le top 50. 

« La ques­tion pour moi, c’est de savoir comment Vacherot jouera l’année prochaine après Shanghaï. Nous n’avons qu’un petit échan­tillon : il a perdu contre un joueur classé 800e mondial il y a six semaines, puis contre un joueur classé 300e au dernier tournoi. Est‐ce que vous imaginez main­te­nant ce qui se passera ? Chaque match qu’il gagnera comp­tera pour ses points. Il n’aura plus à travailler toute la semaine pour presque rien ».

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 10:49

Article précédent
Kyrgios évoque du bout des lèvres un système « mafieux » après l’affaire Sinner : « Le direc­teur général et toutes les personnes les plus impor­tantes de l’ATP sont Italiens. Toute cette histoire est absurde »
Article suivant
Taylor Fritz sur Djokovic : « Il est diffi­cile et peu probable d’en­vi­sager tout de suite la retraite de Novak »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.