Alors qu’il faisait un récapitulatif de la saison des 20 joueurs les mieux classés au classement ATP, dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick n’a pas manqué d’évoquer la formidable rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et d’après l’ancien numéro 1 mondial, leur capacité à s’adapter et à progresser est presque unique dans l’histoire de ce sport.
« Pour Jannik, être aussi bon et ensuite être capable de mettre son égo de côté pour progresser, ce n’est pas courant. Avec Carlos, ils ont cette capacité à mettre leur égo de côté et s’adapter l’un à l’autre. C’est rare de voir cela dans l’histoire du tennis. On en arrive à un point où il est impossible de parler de l’un sans évoquer l’autre. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 16:16