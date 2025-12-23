Alors qu’il faisait un réca­pi­tu­latif de la saison des 20 joueurs les mieux classés au clas­se­ment ATP, dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick n’a pas manqué d’évo­quer la formi­dable riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et d’après l’an­cien numéro 1 mondial, leur capa­cité à s’adapter et à progresser est presque unique dans l’his­toire de ce sport.

« Pour Jannik, être aussi bon et ensuite être capable de mettre son égo de côté pour progresser, ce n’est pas courant. Avec Carlos, ils ont cette capa­cité à mettre leur égo de côté et s’adapter l’un à l’autre. C’est rare de voir cela dans l’his­toire du tennis. On en arrive à un point où il est impos­sible de parler de l’un sans évoquer l’autre. »