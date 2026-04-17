Depuis qu’il a atteint le Top 5 mondial, Jack Draper vit l’enfer avec des bles­sures qui lui pour­rissent sa carrière. Gaucher, puis­sant, son jeu et son tempé­ra­ment manquent au circuit car on a la certi­tude qu’il peut aller titiller les plus grands et notam­ment Sinner et Alcaraz. C’est aussi l’avis d’un certain Andy Roddick.

« Ce qu’on ne veut pas, ce sont des hauts et des bas pour quel­qu’un qui a autant de talent. L’année dernière, il était peut‐être le troi­sième meilleur joueur du monde de janvier à mai. Si j’étais son entraî­neur, je ne parle­rais même pas des points à défendre. Je lui dirais : ‘Je me fiche de la saison sur terre battue ; dédui­sons ces points tout de suite, tu es à la 90e place’. Revenons avec l’état d’es­prit de gagner notre pain quoti­dien. Défendre des points avec quelqu’un qui a été blessé, c’est comme effacer. »