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Andy Roddick, sur Jack Draper : « Si j’étais son entraî­neur, je lui dirais : ‘Je me fiche de la saison sur terre battue, dédui­sons ces points tout de suite, tu es à la 90e place’ »

Par
Laurent Trupiano
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Depuis qu’il a atteint le Top 5 mondial, Jack Draper vit l’enfer avec des bles­sures qui lui pour­rissent sa carrière. Gaucher, puis­sant, son jeu et son tempé­ra­ment manquent au circuit car on a la certi­tude qu’il peut aller titiller les plus grands et notam­ment Sinner et Alcaraz. C’est aussi l’avis d’un certain Andy Roddick.

« Ce qu’on ne veut pas, ce sont des hauts et des bas pour quel­qu’un qui a autant de talent. L’année dernière, il était peut‐être le troi­sième meilleur joueur du monde de janvier à mai. Si j’étais son entraî­neur, je ne parle­rais même pas des points à défendre. Je lui dirais : ‘Je me fiche de la saison sur terre battue ; dédui­sons ces points tout de suite, tu es à la 90e place’. Revenons avec l’état d’es­prit de gagner notre pain quoti­dien. Défendre des points avec quelqu’un qui a été blessé, c’est comme effacer. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 10:36

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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