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Andy Roddick sur la cascade de forfaits à Montréal : « Vous ne parvien­drez jamais à convaincre Novak Djokovic de passer cinq semaines aux États‐Unis avant l’US Open, à ce stade de sa carrière »

Par
Jean Muller
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La program­ma­tion des cadors du circuit fait beau­coup parler à l’ap­proche de l’Open du Canada (du 2 au 13 août). Tournoi pour lequel Jannik Sinner et Novak Djokovic ont déclaré forfait. 

À cette occa­sion, le Djoker en profite pour se ressourcer auprès de ses proches au Monténégro. Dans son podcast, Andy Roddick donne raison au Serbe. Pour le cham­pion de l’US Open 2003, la refonte des Masters 1000 sur un format de douze jours, empêche la pers­pec­tive de voir les joueurs enchaîner Montréal, Cincinnati et le dernier Grand Chelem de la saison. 

« Pensez‐vous vrai­ment que les joueurs ajou­te­ront deux semaines supplé­men­taires à leur calen­drier avant New York ? Et qu’ils dispu­te­ront deux tour­nois du 1 000 l’un après l’autre ? Un joueur qui a obtenu d’excellents résul­tats sur terre battue et sur gazon, qui a remporté l’US Open 2023 et qui est allé jusqu’au bout dans bon nombre des tour­nois auquel il a parti­cipé, n’y parti­ci­pera pas, surtout compte tenu de la durée plus longue de la compé­ti­tion. Vous ne parvien­drez jamais à convaincre Novak Djokovic de passer cinq semaines aux États‐Unis avant l’US Open, à ce stade de sa carrière », a commenté l’an­cien numéro un mondial, dont les propos sont rapportés par Tennis World Italia.

Publié le samedi 1 août 2026 à 17:03

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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