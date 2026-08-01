La programmation des cadors du circuit fait beaucoup parler à l’approche de l’Open du Canada (du 2 au 13 août). Tournoi pour lequel Jannik Sinner et Novak Djokovic ont déclaré forfait.
À cette occasion, le Djoker en profite pour se ressourcer auprès de ses proches au Monténégro. Dans son podcast, Andy Roddick donne raison au Serbe. Pour le champion de l’US Open 2003, la refonte des Masters 1000 sur un format de douze jours, empêche la perspective de voir les joueurs enchaîner Montréal, Cincinnati et le dernier Grand Chelem de la saison.
« Pensez‐vous vraiment que les joueurs ajouteront deux semaines supplémentaires à leur calendrier avant New York ? Et qu’ils disputeront deux tournois du 1 000 l’un après l’autre ? Un joueur qui a obtenu d’excellents résultats sur terre battue et sur gazon, qui a remporté l’US Open 2023 et qui est allé jusqu’au bout dans bon nombre des tournois auquel il a participé, n’y participera pas, surtout compte tenu de la durée plus longue de la compétition. Vous ne parviendrez jamais à convaincre Novak Djokovic de passer cinq semaines aux États‐Unis avant l’US Open, à ce stade de sa carrière », a commenté l’ancien numéro un mondial, dont les propos sont rapportés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 1 août 2026 à 17:03